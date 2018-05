Mondial 2026: les 12 villes hôtes du Maroc en web-série (Vidéo)

Présenté par l’animateur Nas, le premier épisode, dont les images sont très attrayantes, a été publié et s’est focalisé sur le derby Wydad-Raja. «Ensemble pour le même but !», c’est la devise des staffs, des joueurs et des supporters des deux mastodontes de la métropole.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK