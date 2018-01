Mondial 2026: le roi Mohammed VI désigne Moulay Hafid Elalamy pour présider le Comité de candidature

L’action de Moulay Hafid Elalamy consistera notamment à apporter tout le soutien nécessaire à la Fédération royale marocaine de football et à la division spécifique créée au sein de la FRMF, conformément aux directives de la FIFA et à son cahier de charges.

