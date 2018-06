Mondial 2026: le rêve du Maroc est brisé et on sait par qui

Par Larbi Alaoui

Nous le redoutions! Et cela est arrivé! Les Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête! Les Marocains en particulier et les Africains en général craignaient le coup de massue sur la tête, ce mercredi 13 juin à Moscou. Et nos craintes ce matin ont eu raison de notre optimisme, loin d’être béat, mais reposant sur de solides atouts du dossier Morocco 2026.

Coup asséné par la politique politicienne, les menaces du fantasque et imprévisible locataire de la Maison Blanche, le billet vert USA, la duplicité traîtresse de certains » frères et amis » d’Asie. Le sport, le fair play, la raison, la solidité avérée de la cinquième candidature du Royaume pour l’organisation du Mondial, ont dû plier l’échine face à la pression américaine, aux arguments économico-politiques de l’Oncle Sam.

Ce qui est fait est fait maintenant! United 2026 a eu le dernier mot sur Morocco 2026 « Les pleurs après le mort est une perte », dit le proverbe du cru. Et nous ne pleureons pas. Nous ne donnerons pas ce plaisir supplémentaire à nos détracteurs; Nous garderons les yeux ouverts. Nous continuerons notre bonhomme de chemin à réaliser nos projets socio-économiques et sportifs. Nous lorgnerons vers l’an de grâce 2030. Nos « frères et amis » qui nous ont fait faux bond n’auront pas éternellement le dernier mot. L’argent, la corruption, les menaces, les magouilles et autres manigances des coulisses et des hôtels classés ne sortiront pas éternellement vainqueurs. Ce rêve brisé et on sait par qui renaîtra de ses cendres tel le Phénix mythologique. Et si ce n’est pas nous, ce seront nos enfants qui le réaliseront. Pour l’instant, les puissances politiques et économiques qui règnent sur la planète veulent que le tiers-monde reste ce qu’il est, c’est-à-dire tout en bas de l’échelle. Pendant ce temps, les puissants de ce monde défient les nuages et gardentla tête hors de l’eau par tous les moyens, même les plus lointains de l’équité, de l’égalité des chances et de la parité.

Félicitations les plus sincères et mille mercis aux 45 pays africains qui ont voté en notre faveur! Félicitations et infinis remerciements aux pays européens, ainsi qu’à la Corée du Sud, qui en ont fait de même en leur âme et conscien! Mais que dire des pays arabes, l’Arabie Saoudite, le Koweït, entre autres pays « frères et amis » qui ont préféré exécuter les ordres de Donald Trump et vendre leur âme au diable déguisé en Trump et en trompe-l’oeil aguicheur ? Rien de particulier, même si votre serviteur n’en pense pas moins. Sauf que les masques sont tombés! Le rêve est brisé et l’on sait par qui!

Sauf aussi rappeler la citation prophétique de Voltaire: « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes amis, je m’en charge ».

L.A.

Reportage: le circuit « très spécial » du poisson au Maroc