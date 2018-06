Mondial 2026: le Maroc prend de l’avance sur ses adversaires, selon le NYT

Sur un total de 211 fédérations membres de la FIFA, les quatre candidats en lice ne peuvent prendre part au vote. Il faudra donc obtenir 104 voix pour décrocher le sésame. Rappelons que le Maroc a demandé à deux reprises que les Etats liés aux Etats-Unis, tels que Guam ou les Iles Vierges américaines ne puissent voter. Tandis que le Guatemala, qui vient d’obtenir une levée de suspension de la FIFA, votera à coup sûr United 2026. Quant au président de la FIFA, il a fait comprendre au monde entier qu’il était plus du côté de Trump et ses alliés que de l’Afrique. Rendez-vous donc le 13 juin prochain à Moscou!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK