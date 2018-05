Mondial 2026: le Maroc ne se laissera pas faire

Les candidats pour l’organisation du Mondial 2026 seront au siège de la FIFA ce mercredi afin de présenter leur dossier et apporter des précisions.

Moulay Hafid Elalamy, le président du comité de la candidature s’est dit confiant.

Dans un entretien accordé à l’AFP, MHL qualifie les membres de la FIFA de « professionnels ».

Le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique assure que qu’il arrive, il ne sera pas mauvais perdant et qu’il acceptera une éventuelle défaite, à condition qu’elle soit méritée. « Si on devait ne pas passer à l’étape suivante, il faudra qu’on nous explique pourquoi et de façon suffisamment convaincante », a-t-il souligné.

La Task Force, qui livrera prochainement son verdict, a le pouvoir d’éliminer une candidature avant même le vote final.

Rappelons qu’une rumeur d’élimination prématurée du Maroc par la Task Force avait fait les choux gras de la presse nationale ces derniers jours. Rumeurs rapidement démenties par la FIFA.

Le Maroc entame une dernière ligne droite, qui sera sans doute décisive pour l’organisation du Mondial 2026. Les Marocains, qui se portent candidats pour la cinquième fois après 1994 (USA), 1998 (France), 2006 (Allemagne) et 2010 (Afrique du Sud), seront au coude à coude avec le trio Etats-Unis-Mexique-Canada. Le Royaume n’a jamais été aussi confiant et son dossier n’a jamais été aussi solide. Des stars internationales comme Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Lilian Thuram, El Hadji Diouf et Daniel Amokachi ont déclaré soutenir le Maroc.

