Mondial 2026: le Libéria ne votera pas pour le Maroc

Dans un communiqué diffusé Facebook, la Fédération du Libéria, a annoncé que les relations entre le Libéria et les Etats-Unis sont solides depuis longtemps et que beaucoup de Libériens vivent au pays de l’Oncle Sam. Du coup, si la Coupe du monde est organisée aux USA, elle aura un impact certain sur le pays.

