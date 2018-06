Mondial 2026: le Liban aurait voté pour le Maroc

Dans une déclaration au site Football Lebanon , le responsable a assuré que le Liban a voté pour Morocco 2026 et non pas pour le dossier USA-Canada-Mexique. Il n’a pas caché sa surprise en découvrant que dans la liste des votants publiée par la FIFA, le Liban avait voté United 2026. «Il y a certainement une erreur», a-t-il tranché.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK