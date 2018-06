Mondial 2026: le Conseil de la FIFA valide la candidature marocaine

Sur un total de 211 fédérations membres de la FIFA, les quatre en lice ne peuvent prendre part au vote. Il faudra donc obtenir 104 voix pour décrocher le précieux sésame. Les Marocains, qui se portent candidats pour la cinquième fois après 1994 (USA), 1998 (France), 2006 (Allemagne) et 2010 (Afrique du Sud), seront au coude à coude avec le trio Etats-Unis-Mexique-Canada. Le Royaume n’a jamais été aussi confiant et son dossier n’a jamais été aussi solide. Des stars internationales comme Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Lilian Thuram, El Hadji Diouf et Daniel Amokachi ont déclaré soutenir le Maroc.

« Ayant pris connaissance du rapport publié par le Groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde 2026 (Task Force, ndlr), le Conseil de la FIFA a retenu les deux candidatures – celle des fédérations de football du Canada, des États-Unis et du Mexique d’une part, et celle de la Fédération Royale Marocaine de Football d’autre part – pour les soumettre au vote du 68e Congrès de la FIFA », peut-on lire sur le site de l’instance mondiale du football.