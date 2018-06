Mondial 2026: l’Afrique a dit oui au Maroc

Malgré la défaite du Maroc, mercredi 13 juin, pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026, le Royaume est sorti par la grande porte face au trio nord-américain.

La liste des pays qui ont voté pour le Maroc compte un grand nombre de voix africaines, ce qui prouve que le Royaume a désormais un poids important au niveau du continent et que le travail effectué en Afrique, malgré les menaces de Trump, a porté ses fruits. Seulement 9 pays africains ont voté contre le Maroc. Il s’agit du Benin, de la Namibie, du Zimbabwe, de la Sierra Leone, de l’Afrique du Sud, de la Guinée, du Liberia, du Lesotho et du Mozambique. D’un autre côté, 41 pays africains ont voté Morocco 2026. Il s’agit de l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Zambie, le Togo, la Somalie, le Soudan du Sud , le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, les Comores , le Congo, le Congo DR, la Côte d’ivoire , Djibouti, la Guinée Équatoriale, l’Érythrée, l’Ethiopie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, Sao Tomé é Principe, le Sénégal, les Seychelles, Macau, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, l’île Maurice, le Kenya, la Libye, le Gabon, la Gambie, la Guinée Bissau, l’Ouganda et l’Angola.

La candidature marocaine a ainsi réussi à remporter son duel face au bloc de l’Afrique du Sud, dont les relations avec le Maroc sont tendues.

En parallèle, il faut reconnaître que le Maroc a réalisé un exploit avec les 65 voix qu’il a obtenues face à trois pays nord-américains qui ont réussi, eux, à engranger 134 voix, soit 43 voix par pays.

Là où le bât blesse, c’est que la liste des votants publiée par la FIFA montre que la majorité des pays arabes sont tout sauf les « frères » du Maroc. Le Royaume est aujourd’hui appelé à revoir sa politique avec bon nombre d’Etats qui se sont jetés dans les bras des Etats Unis au moment où un «pays frère» avait besoin de leur soutien. L’Arabie saoudite, a été plus forte que le Qatar pour convaincre les pays asiatiques. Rappelons que le Koweït, le Liban, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, l’Irak, les Emirats Arabes Unis et la Jordanie ont ainsi offert leurs voix à United 2026, au-delà de toute considération et de proximité avec le Maroc. 7 voix qui logiquement, auraient du revenir au Maroc.

Rappelons que l’Amérique organisera la Coupe du Monde pour la 4ème fois de son histoire tandis que le Maroc vient d’essuyer sa cinquième défaite.

N.M.