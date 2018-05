Mondial 2026: la vérité sur les rumeurs d’élimination du Maroc

« Les 160 présidents des fédérations que nous avons rencontré jusqu’à présent ont été agréablement surpris par la qualité du dossier Maroc 2026. La plupart ont d’ailleurs confirmé que le fair-play sera de trancher au niveau du vote et non pas pour des considérations administratives », a-t-il jugé.

Selon lui, le secrétaire général adjoint de la FIFA et membre de la Task Force, Zvonimir Boban, aurait confié officieusement que la candidature marocaine pour l’organisation du Mondial 2026 sera éliminée de la course à cause de l’état des infrastructures dans cinq villes candidates.