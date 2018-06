Mondial 2026: La Guinée et le Liban affirment avoir voté pour le Maroc

La liste de l’instance démontre que 134 pays ont voté pour le dossier nord-américain, 65 pour le marocain, trois se sont abstenus et l’Iran a choisi de ne voter ni pour l’une ni pour l’autre candidature. La FIFA aurait-elle truqué les votes électroniques ou est-ce le Liban et la Guinée qui essayent de se dédouaner? Vote électronique mal sécurisé ou retournement de veste? Seul l’avenir nous le dira…

Dans une déclaration au site Football Lebanon, le responsable a assuré que le Liban a voté pour Morocco 2026 et non pas pour le dossier USA-Canada-Mexique. Il n’a pas caché sa surprise en découvrant que dans la liste des votants publiée par la FIFA, le Liban avait voté United 2026. «Il y a certainement une erreur», a-t-il tranché.