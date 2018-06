Mondial 2026: la FIFA offre une voix à United

C’est une mauvaise nouvelle pour Morocco 2026! En effet, la FIFA a officialisé la levée de suspension sur la fédération du Guatemala.

« La suspension est levée avec effet immédiat de la Fedefut, qui peut à nouveau jouir de tous ses droits en tant que membre de la FIFA », a déclaré lors d’une conférence de presse Juan Carlos Rios, président du comité de normalisation.

En décembre 2015, la justice américaine avait révélé un scandale de corruption au sein du football mondial, notamment latino-américain.

A quelques jours du vote décisif, cette décision inattendue de la FIFA sonne comme une mauvaise nouvelle puisqu’elle est synonyme de vote pour United 2026, étant donné les relations entre le Guatemala et les Etats-Unis.

La décision interpelle quant à la neutralité de la plus haute instance du football.

D’ailleurs, la FIFA avait rejeté la demande du Maroc d’exclure du vote les fédérations de quatre territoires non incorporés appartenant aux Etats-Unis (les Samoa américaines, Guam, Porto-Rico et les Iles vierges), lors du 68e Congrès de l’instance internationale de football qui aura lieu le 13 juin courant à Moscou et à l’issue duquel le pays hôte de la Coupe du monde 2026 sera désigné.

Soufiane Laraki