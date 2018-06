Mondial 2026: la décision inattendue de la FIFA va-t-elle pénaliser le Maroc?

A 48 heures du vote final au sujet de l’organisation de la Coupe du Monde 2026, il semble que la FIFA sort ses dernières cartes pour offrir la victoire à la candidature nord-américaine…

Le 10 juin dernier, l’instance suprême a décidé que le mode de scrutin connaîtra des changements: les fédérations de la FIFA voteront de manière électronique « instantanée » et non pas à main levée comme prévu. Selon nos informations, c’est le président de la FIFA Gianni Infantino qui l’a annoncé lundi lors du Conseil de l’instance qui a validé les deux dossiers candidats, assurant que ce nouveau mode de scrutin a été adopté pour plus de transparence. Pourtant, à Bogota, la FIFA avait prévu que seul le gagnant serait annoncé de manière électronique et que le vote se ferait à main levée.

Ce système est loin d’être parfait et les votes et les données sont facilement «piratables» d’après les observateurs. Plusieurs problèmes liés au vote électronique ont, en effet, été constatés lors des dernières élections présidentielles.

Le Maroc a obtenu une note globale de 2,7 sur 5, tandis que trio USA-Canada-Mexique a été noté 4 sur 5. Compte tenu de la puissance de ces trois pays sur l’échiquier mondial, le Maroc peut déjà dire qu’il a remporté une victoire. Celle d’aller à Moscou pour le vote final le 13 juin 2018. Le ou les pays hôtes du Mondial 2026 seront alors désignés par plus de 200 fédérations, membres de la FIFA. Au moment où nous écrivons ces lignes, United 2026 est légèrement en tête, mais tout reste possible.

S.L.