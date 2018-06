Mondial 2026: Fouzi Lekjaa plus confiant que jamais (Audio)

Après l’annonce de la validation officielle, par la Task Force, du dossier de la candidature marocaine pour l’organisation du Mondial 2026, le président de la FRMF Fouzi Lekjaa a exprimé son grand soulagement après cette «première étape compliquée».

Dans une déclaration à Radio Mars, il a affirmé que le Maroc est capable, selon la FIFA, d’organiser une Coupe du Monde, assurant que le comité de candidature a effectué un énorme travail pendant six mois pour atteindre cet objectif et démontrer les capacités du royaume.

Il a ajouté que les fédérations sont convaincues, aujourd’hui, que le Maroc offre des atouts exceptionnels pour organiser et réussir un Mondial.

«La candidature marocaine pour l’organisation de la Coupe du Monde est le projet de tout le continent. C’est le point fort de notre dossier. Maintenant, on est sur la dernière ligne droite et on rêve de poursuivre cette belle aventure», a souligné Lekjaa, précisant que les membres du comité font le tour des continents pour présenter la candidature du Maroc et montrer que le royaume est bel et bien capable d’organiser la plus prestigieuse des compétitions.

«On a un roi, un pays et un public exceptionnel. Il faut y croire et aller vers l’avant, on a tous les moyens pour le faire. D’ici le 13 juin, tout le monde doit se mobiliser», affirme le président qui appelle à ce que l’universalité du football soit désormais une devise.

Noura Mounib