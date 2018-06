Mondial 2026: des pays arabes défendent le Maroc contre l’Arabie Saoudite

Pour rappel, le vote commencera en fin de matinée à Moscou, en Russie, mercredi 13 juin. Sur 211 fédérations de la FIFA, 202 prendront ainsi part au vote puisque les candidats ne votent pas ainsi que le Ghana qui vient d’être sanctionné par la FIFA et maintenant les quatre territoires non incorporés appartenant aux USA. Le Maroc, qui a besoin de 104 voix, retient son souffle.

A quelques heures du vote final, le vent semble tourner en faveur de Maroc 2026. Après que le Royaume a obtenu l’exclusion du vote des fédérations de quatre territoires non incorporés appartenant aux États-Unis (les Samoa américaines, Guam, Porto-Rico et les Iles vierges), une autre nouvelle en faveur du dossier marocain vient de nous parvenir.