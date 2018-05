Mondial 2026: coup dur pour les adversaires du Maroc (FIFA)

Le verdict est tombé. Le comité d’éthique de la FIFA vient de se prononcer sur les accusations de partialité portées à l’encontre de la Secrétaire générale de l’instance mondiale du football, Fatma Samba Diouf Samoura, dans la bataille pour l’organisation du Mondial 2026.

Accusée d’avoir « caché » son lien de parenté avec Hadji Diouf, ex-international sénégalais et l’un des ambassadeurs de Maroc 2026, dans le but de favoriser la candidature marocaine au détriment du dossier nord-américain, celle-ci a fait l’objet d’une plainte pour « violation présumée du code d’éthique de la FIFA » relatif au « devoir de divulgation, coopération et déclaration » et « conflits d’intérêts ».

Et la réponse du puissant comité d’éthique n’a pas tardé: « Suite à un rapport concernant un lien familial non divulgué entre la Secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, et l’ambassadeur de la candidature marocaine à la Coupe du monde 2026, El Hadji Diouf; la chambre d’investigation du comité d’éthique a procédé à un examen préliminaire. Après analyse, il est apparu clairement que les allégations avancées n’avaient aucune substance et qu’il n’existait pas de lien familial entre Mme Samoura et M. Diouf. Par conséquent, la chambre a décidé de classer l’affaire. ».

Soufiane Laraki