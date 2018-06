Mondial 2026: comment suivre le vote en direct ?

Le jour J approche à grands pas! Plus que cinq jours nous séparent du fatidique 13 juin pour connaître le pays qui aura l’honneur d’organiser la Coupe du monde 2026! Morocco 2026, comme nous l’espérons tous et l’appelons de tous nos voeux, ou United 2026 (Canada-Mexique-USA).

Pour en savoir plus sur les modalités du vote décisif, Le Site info a contacté la FIFA, en la personne d’une responsable au sein de la direction communication. « Il nous est difficile pour le moment de préciser l’heure à laquelle prendra fin le vote qui désignera l’organisateur du Mondial 2026 », déclare-t-elle.

Il est à rappeler qu’un communiqué de l’instance footballistique internationale avait été publié auparavant, paraphé par Giani Infantino, citant la date du vote le 13 juin, sans aucune précision sur son heure exacte. Ce qui est sûr et certain, c’est que le vote aura lieu lors du 68ème Congrès de la FIFA à la capitale russe, à partir de 6h moscovite (7h du matin chez nous).

A noter que la chaîne marocaine de sport retransmettra en direct les péripéties de ce vote ultime, ainsi que publié sur la page officielle Facebook d’Arryadia. Le live sera également disponible sur YouTube. Sachez également que la compétition de la Coupe du monde 2018 débutera le lendemain du vote avec le match d’ouverture qui opposera le pays hôte, la Russie, à l’Arabie Saoudite.

D’ici là, croisons des doigts, touchons du bois et prions pour que Morocco 2026 ait les faveurs des fédérations mondiales votantes!

Larbi Alaoui

