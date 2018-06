Mondial 2026: comment l’Arabie Saoudite aide les adversaires du Maroc

L’Arabie Saoudite va soutenir la candidature nord-américaine pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 en incitant plusieurs fédérations asiatiques à voter pour les adversaires du Maroc.

Selon le New York Times, la pétromonarchie tiendra dans les prochains jours des réunions avec les fédérations de football de nombreux états asiatiques pour les convaincre de voter pour United 2026.

Le journal a précisé que l’Arabie Saoudite est capable de convaincre un bon nombre de pays avant la date fatidique du vote.

Rappelons que le patron du football saoudien Turki Al Cheikh avait provoqué la colère des Marocains en publiant des tweets où il encensait la candidature nord-américaine et exprimait son soutien à l’adversaire du royaume. Il avait d’ailleurs sous entendu à plusieurs reprises que l’Arabie Saoudite ne votera pas pour le Maroc à cause du conflit avec le Qatar, dans lequel le royaume avait choisi la neutralité.

« Même si les Etats-Unis ont obtenu de bien meilleures notes lors de l’évaluation de la Tsk Force, ce qui était logique, le Maroc va maintenant se battre pour montrer la qualité d’un dossier ficelé avec les plus hautes autorités du pays et qui inquiète de plus en plus les Etats-Unis », estime le journal L’Equipe. Nul doute que les efforts de l’Arabie saoudite sont un soutien important pour United.

N.M.