Mondial 2026: ce qu’a dit Lekjaa après la défaite du Maroc

C’est avec grande dignité que le président de la FRMF Fouzi Lakjaa a pris, ce 13 juin, la parole quelques minutes après l’annonce de la victoire de United 2026 pour l’organisation de la Coupe du monde.

Il a ainsi félicité ses homologues américain, canadien et mexicain, leur souhaitant beaucoup de courage pour l’organisation de la Coupe du monde. Il a également remercié la FIFA pour la tenue de ce process « long mais riche » et loué les efforts de son président Gianni Infantino pour faire avancer les choses et assurer plus de transparence.

« Je vous réitère la détermination du Maroc de continuer à travailler pour le football, pour la jeunesse et pour concrétiser le rêve d’organiser une Coupe du monde », a-t-il conclu.

Rappelons que United 2026 a battu le Maroc avec 134 voix contre 65.

LIRE AUSSI: Mondial 2026: voici les pays qui ont voté pour le Maroc

LIRE AUSSI: Candidature du Maroc au Mondial 2026: le résultat final

S.L.