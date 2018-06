Mondial 2026: ce qu’a dit Infantino quelques heures avant le vote (Vidéo)

Tous les yeux seront rivés, mercredi, sur Moscou où l’on connaîtra enfin le ou les pays qui abriteront le prestigieux tournoi. En attendant, le président de la FIFA Gianni Infantino a exprimé son bonheur après la validation des deux candidatures et la « transparence » adoptée depuis le début. Il a ajouté que la FIFA a fourni de grands efforts pour assurer le bon déroulement de son Congrès tenu le 10 juin, à la veille de l’élection de l’organisateur du Mondial 2026 et du lancement de l’édition 2018.

