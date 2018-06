Mondial 2026: Al Sheikh tacle Blatter pour son soutien au Maroc

Après quelques jours de silence, le patron du football saoudien Turki Al Sheikh, a fait une sortie pour le moins controversée où il s’est attaqué, cette fois-ci, à l’ancien président de la FIFA, Joseph Blatter.

Ce dernier avait souligné après la défaite du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 que des considérations politiques ont écarté la candidature du royaume pour être remplacée par celle du trio nord-américain.

Sur son compte Twitter, Al Sheikh a réagi aux déclarations de l’ancien responsable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le responsable n’a pas mâché ses mots. «Plusieurs faits m’ont dérangé dernièrement comme les dernières déclarations de Blatter. A sa place, je ne me serai pas prononcé et je serai disparu de la circulation. J’aurai eu honte de m’afficher publiquement après le terrible scandale qui a écorné l’image du football et dans lequel il est impliqué», a-t-il tranché.

Rappelons que l’organisation de la Coupe du monde 2026 a été attribuée, mercredi 13 juin à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique. United 2026 s’est imposé en vote finale, lors du 68ème Congrès de la FIFA, par 134 voix, devant Maroc 2026, qui a été soutenu par 65 Fédérations.

S.L.