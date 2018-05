Mondial 2018: polémique autour d’une bière, le Maroc concerné (VIDEO)

Une démarche (commerciale) qui a donc suscité un tollé parmi les musulmans d’Allemagne et d’ailleurs. Plusieurs internautes ont exprimé leur mécontentement, faisant savoir qu’il s’agit d’une « imprudence » intolérable et d’un manque de respect vis-à-vis de la religion musulmane.

