Mondial 2018: l’exploit du Maroc imaginé par France Football

France Football ne donne malheureusement pas d’autres détails croustillants sur le parcourt de nos Lions. Et la finale se joue entre la Roja et le Brésil. Le but de la victoire finale est inscrit par Isco. « Dans la foulée de ce deuxième sacre mondial, Andres Iniesta annonce sa retraite. La relève est assurée ! »

« En manque de réussite face à la Roja, Cristiano Ronaldo veut guider son équipe, mais traverse le match sans un seul tir tenté ! », imagine France Football. « Étouffé par Mehdi Benatia, le quintuple Ballon d’Or reste muet, comme ses coéquipiers », ajoute le magazine. Et de conclure que « l’exploit des Lions de l’Atlas est validé lors de l’ultime rencontre face à l’Espagne (1-1), et comme en 2014, le Portugal est éliminé dès le premier tour… »

Le scénario est le suivant pour les Lions de l’Atlas: une victoire difficile face à l’Iran (2-1), puis un match nul et vierge face au Portugal de Cristiano Ronaldo et un exploit face à l’Espagne: 1-1.