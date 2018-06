Mondial 2018: les hommes de Hammouchi en Russie

La Direction générale de la sûreté nationale est omniprésente en Russie pendant la Coupe du monde 2018, entamée le 14 juin courant et prenant fin à la mi-juillet prochain. Ainsi, une unité de la DGSN se trouve à pied d’oeuvre pour accomplir sa mission sécuritaire.

Constituée essentiellement d’éléments de l’antenne marocaine d’Interpol et de la lutte contre le hooliganisme et autres violences dans les stades, cette unité a la charge de veiller sur les déplacements des milliers de supporters marocains, déclare une source sécuritaire à Le Site info. Les hommes de Hammouchi seront également prêts à intervenir dans tout évènement où serait impliqué une partie marocaine.

La même source précise que la présence de nos policiers a été rendue possible à la demande des autorités russes. Et l’unité de la DGSN est considérée comme une composante essentielle du Centre de coopération international dont le siège se trouve à 45 km de Moscou. La mission de la DGSN durera jusqu’à la fin du Mondial russe, sachant que les membres s’étaient rendus sur place bien avant la Coupe du monde. Ils ont eu le loisir d’effectuer des visites de reconnaissances aux différents sites prévus pour la grand-messe et ont assisté à plusieurs réunions avec la police locale, précise notre source qui a préféré garder l’anonymat.

A noter que l’unité de la DGSN a reçu des requêtes de supporters marocains concernant plusieurs affaires. Elle est intervenue pour leur apporter l’assistance nécessaire. Il s’agit, entre autres, de la perte de documents personnels, de transport et de déplacement…Des interventions ont aussi concerné des tentatives de migration illégale. Toutes ces opérations ont été menées à bien, en collaboration étroite avec les autorités russes.

L.A. et R.E.