Mondial 2018: les aéroports du Maroc sous haute tension

Les aéroports du Maroc, ceux de Mohammed V à Casablanca et Marrakech Menara en particulier, sont sur le qui-vive. Et pour cause, de nouvelles démarches de contrôle ont été mises en place pour avoir l’œil sur les voyageurs suspects cherchant à se faufiler à l’étranger via les vols vers la Russie.

Selon Al Massae, les responsables de la sûreté nationale dans les aéroports ont reçu l’ordre d’effectuer de minutieuses fouilles et de s’assurer de l’authenticité des visas grâce au matériel de pointe de la police des frontières.

Ces nouvelles mesures ont été adoptées suite au lancement, par la RAM, d’une nouvelle ligne Casablanca-Moscou. A l’occasion de la Coupe du monde qui commencera le 14 juin, les Marocains ont ainsi droit à quatre vols vers la Russie par semaine au lieu des trois habituels.

S.L.