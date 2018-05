Mondial 2018: la RAM annonce une bonne nouvelle

La Royal Air Maroc n’avait pas encore donné de détails concernant ce qui allait être mis en place pour la Coupe du monde. C’est désormais chose faite.

La RAM a choisi d’informer les médias à travers un communiqué commun avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Un programme spécial de vols entre Casablanca-Tanger-Oujda-Marrakech et les villes qui accueilleront les Lions de l’Atlas (Saint-Pétersbourg, Moscou et Kaliningrad) est prévu.

On apprend que la RAM va mobiliser, en plus de ce qui avait été fait précédemment, 13 avions pour que 2.500 supporters puissent faire le déplacement en Russie. Les vols supplémentaires permettront aux supporters d’assister au match du Maroc et de revenir après le match au tarif de 5.000 DH TTC (aller et retour).

Les billets seront mis en vente à partir du 29 mai 2018 dans les agences RAM et les agences de voyages partenaires.

Ce programme vient en complément de l’offre initiale de la Royal Air Maroc depuis janvier dernier sur Moscou et Saint-Pétersbourg et qui porte sur près de 3.000 billets avec une forte concentration sur la capitale russe.

