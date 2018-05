Ce jeudi soir, lors d’une conférence de presse tenue à Skhirat, en présence des joueurs et du staff de l’équipe nationale, les nouveaux maillots officiels domicile et extérieur ainsi que ceux des gardiens de buts ont été présentés par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Diapo.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK