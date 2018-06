Mondial 2018: Des étudiants marocains lancent une belle initiative

Dans le cadre du Entrepreneurship Program, les étudiants du programme ont souhaité porter les valeurs d’un Maroc uni à l’occasion de la Coupe du Monde 2018.

En concevant des T-shirts à la vente, arborant un lion rugissant et faisant référence à un proverbe marocain connu de tous, les étudiants se donnent pour objectif de faire porter le maillot à un maximum d’hommes et de femmes, indépendamment de leur genre, âge, milieu social et origine . Pour ce faire, tout achat d’un T-shirt donne lieu au don automatique d’un T-shirt à une personne n’ayant pas les moyens de se le procurer. En adoptant le concept « BUY ONE, GIVE ONE », les étudiants expérimentent les différents aspects d’un projet de création d’entreprise.

Les T-shirts sont en cours de commercialisation sur la page facebook de « KOUN SBE3 OU KOULNI », et ont déjà été commandé à des dizaines d’exemplaires. Les étudiants assurent une livraison gratuite sur Casablanca et proposent des solutions pour les clients se trouvant dans d’autres villes du Royaume.

A 10 jours du début de la Coupe du Monde, c’est donc une initiative optimiste et enthousiaste qui est menée par ces étudiants et qui a déjà suscité l’intérêt d’entreprises pour leurs salariés, ainsi que de nombreux fans de football. Deux T-shirts sont vendus au prix de 99 dhs.