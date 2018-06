Mondial 2018: à moto pour aller supporter les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Ils ne sont pas « Quatre garçons dans le vent » comme les Beatles, mais six jeunes Marocains à moto! Destination, la Russie pour supporter l’équipe nationale.

Nos six motards meknassis ont pris le départ du célèbre Bab Mansour de la capitale ismaélienne à destination de la Russie en vue d’encourager les Lions de l’Atlas lors de leurs trois rencontres du premier tour de la Coupe du monde, dont le match d’ouverture aura lieu jeudi prochain, 14 juin.

L’initiateur de cette démarche motorisée est l’un des six intrépides motards, Yassir Biouknach. « Notre aventure sera aussi l’occasion idoine de faire connaître la ville de Meknès et ses atouts touristiques, comme ceux de tout le Maroc d’ailleurs, aux pays traversés à l’aller et au retour de notre périple », précise-t-il à Hespress.

Concernant l’itinéraire choisi, Yassir explique que, via le port de Nador, la caravane des six se dirigera vers Barcelone. De la ville espagnole du Barça, destination la capitale de la Finlande, Helsinki, où les six ont rendez-vous avec deux autres Meknassis, l’un résidant au Japon et l’autre aux Etats-Unis. Et à huit, nos motards auront pour destination finale la Russie et la Coupe du monde!

Bravo, messieurs! Que votre originale initiative et la présence de quelque 2500 autres supporters marocains puissent porter chance aux lions de l’Atlas! Bon voyage à tous et bon retour au bercail! Allez, Maroc!

Larbi Alaoui

