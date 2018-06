Mohammed VI présente ses condoléances à Alassane Ouattara

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, suite aux violentes inondations qui ont frappé Abidjan, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain exprime, au nom du peuple marocain et en son nom, au président ivoirien, et, à travers lui, aux familles endeuillées et au peuple ivoirien frère, ses sincères condoléances et l’expression de sa compassion et de toute sa solidarité dans « cette terrible épreuve ».

Plusieurs quartiers d’Abidjan ont été touchés par des inondations cette semaine. Au moins quinze personnes sont mortes, d’après le bilan du ministère ivoirien de l’Intérieur, alors que les dégâts sont considérables.