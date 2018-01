Mohammed VI prend en charge les frais d’hospitalisation d’un ex-officier

C’est ainsi que le Souverain a donné ses Hautes instructions afin que cet ancien officier des FAR soit transféré à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat afin qu’il y reçoive les soins nécessaires, rapporte le quotidien Al Massae dans un entrefilet. Le journal rappelle également que Abderrahmane Rich avait accompli plusieurs missions militaires et avait occupé plusieurs postes à responsabilité.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK