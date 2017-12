Mohammed VI passera les fêtes de fin d’année au Gabon

A cette occasion, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismail, il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, feu Hassan II et feu Mohammed V. Le Souverain s’est également recueilli sur la tombe de feu le prince Moulay Abdellah.

