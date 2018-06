Mohammed VI offre un ftour en l’honneur du président nigérian

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a offert, ce dimanche au Palais Royal de Rabat, un iftar officiel en l’honneur du président du Nigeria, Muhammadu Buhari et de la délégation l’accompagnant.

