Mohammed VI félicite Nabila Mounib

Le roi Mohammed VI est convaincu que la secrétaire générale ne ménagera aucun effort pour continuer à s’acquitter de ses missions à la tête du parti. Et renforcer ainsi sa position dans le cadre d’un paysage politique pluraliste, en vue d’une contribution constructive, aux côtés des autres instances politiques sérieuses, à la consolidation du modèle démocratique national de développement et à la consécration des valeurs de la pratique noble de la politique, fondée sur le principe de mettre l’intérêt suprême de la Nation et des citoyens au-dessus de toute considération.

