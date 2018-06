Mohammed VI a téléphoné à Hervé Renard et Mehdi Benatia

Au cours de cet entretien, Sa Majesté Le Roi a transmis à tous les membres et encadrants de l’équipe nationale de football les vœux de pleins succès du Souverain et de l’ensemble du Peuple Marocain, en perspective de la tenue de la coupe du monde de football en Russie.

