Mohammed VI a reçu un message de Bouteflika

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président Bouteflika exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain et à « l’illustre Famille Royale ». Il souhaite davantage de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple marocain sous la sage conduite du roi.

Le président algérien « implore le Très-Haut d’entourer cet événement béni de bienfaits et de bénédiction sur l’ensemble des Oummas arabe et islamique et de renouveler pareille occasion dans la paix et la sécurité », peut-on lire.

Alors que les apparitions du président algérien se font de plus en plus rares ces dernières années à cause de son état de santé critique, Abdelaziz Bouteflika a procédé, en fauteuil roulant mardi 15 avril, à une visite d’inspection à la grande mosquée d’Alger pour s’enquérir de l’avancement des travaux.

Âgé de 81 ans et quasi-paralysé suite à un AVC (accident vasculaire cérébral) en 2013, Bouteflika prépare actuellement sa candidature pour un cinquième mandat.