Mohammed VI a eu un entretien avec le président du Congo

Le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu, lundi au Palais du peuple à Brazzaville, des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso.

A son arrivée au Palais du peuple, le Souverain a été accueilli par le Président Denis Sassou N’Guesso.

Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont salué les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue un détachement de la Garde Républicaine qui rendait les honneurs.

Le roi a ensuite été salué par le ministre d’Etat, directeur du cabinet du président de la République du Congo, le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des congolais de l’étranger, et la ministre congolaise du tourisme et de l’environnement.

Mohammed VI, qui a pris part dimanche au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, effectue une visite de travail et d’amitié en République du Congo.