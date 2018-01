Mohammed VI a envoyé un message à Felipe VI d’Espagne

Qui a dit que les relations entre le Maroc et l’Espagne allaient mal? Il est vrai que la visite du roi Felipe VI plusieurs fois reportée a alimenté les rumeurs. Mais le message du Souverain de ce mardi témoigne du fait que les relations entre les deux pays se portent bien.

Le roi Mohammed VI a en effet adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Souverain d’Espagne et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami.

Le Souverain se félicite des liens solides d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux Chefs d’État et les deux familles Royales, ainsi que des relations distinguées liant les deux pays et qui sont basées sur le bon voisinage, la coopération fructueuse et la solidarité agissante.