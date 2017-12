Mohamed Maradji, le photographe des trois rois sur France 24 (RÉTRO 2017)

Son histoire avec la famille royale a débuté lorsque le jeune photographe suivait tous les déplacements du roi Mohammed V. « L’œil du Maroc » a eu sous son objectif les plus grandes célébrités de ce monde. Parmi elles, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre, Omar Sharif ou encore Oum Kalthoum. Mohamed Maradji, 77 ans actuellement, a reçu de nombreuses distinctions internationales et restera le photographe marocain qui aura le plus marqué son époque.

Né à Casablanca, il n’a pas connu son père. « Je n’ai jamais dit le mot papa, ma mère était mon père et ma mère à la fois ». Après un très bref passage à l’école à l’âge de 8 ans, Maradji a enchaîné les petits boulots dans l’artisanat, puis a fini par trouver sa vocation à l’âge de 16 ans. Cela a coïncidé avec les débuts de l’indépendance du Royaume et le jeune homme déambulait dans les rues de Casablanca muni de son appareil photos.