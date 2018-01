Mohamed Haramou fait le ménage dans la Gendarmerie royale

Le nouveau patron de la Gendarmerie royale, le général de division Mohamed Haramou, a procédé , mardi dernier, à de grands changements dans les rangs des officiers, rapporte le quotidien Akhir Saâ de ce vendredi 12 janvier.

Quelques semaines seulement après sa nomination , et dans le cadre de la reddition des comptes pour ceux qui assument une responsabilité publique et l’interaction avec les préoccupations des citoyens,, le général de division a limogé trois officiers et a procédé à leur remplacement par des officiers des FAR. De même, qu’il a changé le premier responsable du matériel et des communications.

Tous ces changements , selon les sources du journal, surviennent dans le cadre de la campagne de Mohamed Haramou à appliquer les hautes directives royales sur la nécessité d’assainir la Gendarmerie royale par un « nettoyage de fond ». Des têtes, et non des moindres, sont dans l’expectative et craignent l’épée de Damoclès pendue au-dessus d’eux, surtout celles de l’ancien commandement sous la houlette de Housni Benslimane.

Cette campagne « mains propres », initiée par Mohamed Haramou, ne veut rien laisser au hasard dans tous les centres de la Gendarmerie royale, à travers le Royaume. Et la visite surprise de la commission d’inspection de l’état-major de Rabat, vendredi dernier à l’état-major régional de Tétouan est une preuve tangible de la nouvelle volonté de mettre le doigt sur tout dysfonctionnement remettre de l’ordre dans la maison de la Gendarmerie.

Larbi Alaoui