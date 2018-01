Mobilisation maximale des FAR pour contrer les velléités et provocations du Polisario

La situations dans les zones sud du Royaume est de plus en plus préoccupante à cause des velléités guerrières et des provocations incessantes des séparatistes du Polisario. Afin de contrer ces mouvements fébriles de nos adversaires, des brigades de la gendarmerie royale, ainsi que des hélicoptères des FAR se sont mobilisés dans la région de Guergarate, plus précisément dans la zone où le Polisario a installé un obstacle défensif près du poste frontière entre le Royaume et la Mauritanie, rapporte le quotidien Al Massae de ce mardi 9 janvier.

De plus, des sources concordantes du journal, font état de mouvements de milices des séparatistes entravant la libre circulation dans la zone tampon de la région enfreignant en cela les recommandations du Conseil de sécurité et des lois internationales. De ce fait, l’inspecteur général des FAR et commandant de la zone militaire du Sud a donné ses ordres afin que l’état d’alerte et de déploiement des forces armées marocaines atteigne son degré maximal.

Aussi a-t-il été décidé le déploiement de centaines de soldats et d’armement militaire à quelques mètres de la frontière maroco-mauritanienne. Ceci, après avoir constaté des mouvements d’éléments de « la police civile » polisarienne dans la région. En sus des menaces tonitruantes des séparatistes d’entraver la circulation et de mettre les bâtons dans les roues des voitures de courses participant au rallye Monaco-Dakar et traversant le Sahara marocain en direction de la Mauritanie. Sans oublier les actes du Polisario concernant les camions marocains dont les chauffeurs ont été arrêtés, molesté fouillé et délesté de leurs téléphones portables.

Dans le même sillage, des éléments de la gendarmerie royale se sont déployés dans la région Assa-Zag qui a vu, jeudi denier, la présence de blindés du Polisario chargés de quantités considérables de drogues et de comprimés psychotropes, à destination de Guelmim-Oued Noun. Cette dernière région étant devenue le fief des barons de la drogue du Polisario au Sahara marocain.

A noter que le Royaume a exprimé sa vive inquiétude auprès des instances onusiennes à propos des mouvements des séparatistes dans une zone considérée comme un no man’s land. Ce qui constitue une enfreinte flagrante des recommandations du Conseil de sécurité et menace la sécurité des citoyens marocains et de leurs biens.

Larbi Alaoui