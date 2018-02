Mister George Weah en visite privée au Maroc

Après le Sénégal, Weah se dirigera au royaume pour une visite privée entre le 17 et le 20 février. Il ira, par la suite en France et aura des entretiens avec Emmanuel Macron.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK