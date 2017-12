C’est le sourire aux lèvres que la Marocaine Sherine Hosni s’est vue remettre la couronne et l’écharpe de Miss Arab World 2018, battant ainsi 16 miss de différents pays arabes. La première dauphine est l’Algérienne Rania Ben Ichouch, la deuxième est la Bahrinie Faouzia Abderrida, la troisième est l’Emiratie Fatim Chamssi et la quatrième est la Soudanaise Ghofrane Ismail.

En présence de plusieurs célébrités, la cérémonie a été organisée le 16 décembre dans l’un des plus grands hôtels d’Ouarzazate. Et pour la première fois de l’histoire de Miss Arab World, le comité d’organisation a décidé d’élire une Miss Proche-Orient / Syrie et c’est l’Irakienne Farah Haddad qui a été couronnée.

En plus de l’heureuse élue Sherine et de ses trois dauphines, le concours comptait la Saoudienne Malak Youssef, la Yéménite Sara Alaga, la Syrienne Ranim Sebbagh, la Tunisienne Yasmine Ghazi, l’Erythréenne Roumayssae El Haj et l’Egyptienne Rania Mustapha. La première dauphine de Miss Egypte Roudina Hussein, Miss Syrie Saoussan Saâdi, Miss Palestine Talin Yaghmour, Miss Irak Farah Nacir et Miss Liban Katia Darifa ont également pris part à la cérémonie.

Rappelons que la France a également élu dans la même soirée sa reine de beauté 2018. Et c’est Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a gagné le diadème tant désiré.