Mise au point de la DGSN sur une vidéo choquante qui circule

Tout en réfutant les commentaires et les rumeurs ayant accompagné cette vidéo, les services de la DGSN affirment qu’ils veillent à faire face et à mener les investigations nécessaires au sujet de toutes les photos ou vidéos pouvant toucher au sentiment de sécurité chez l’ensemble des citoyens.

D’après les investigations menées à ce sujet, les services de police de la ville de Sidi Slimane, présentée comme théâtre présumé de cet acte criminel, n’ont nullement enregistré une telle affaire, ajoute la DGSN. « Les recherches techniques ont également révélé que la vidéo en question avait déjà été diffusée il y a plus de dix mois sur des sites électroniques étrangers et a fait l’objet d’un reportage télévisé sur une chaîne indienne qui a rapporté qu’il s’agissait d’une affaire survenue en Inde »!

Dans une mise au point, la DGSN souligne que les services de la Sûreté nationale ont interagi avec sérieux avec une vidéo de 45 secondes circulant via les applications de messagerie instantanée sur les téléphones portables et qui montre un vieil homme, avec une tenue vestimentaire semblable à celle portée dans certains pays asiatiques, en train d’abuser sexuellement d’une mineure.