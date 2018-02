Mise au point de Coca-Cola Maroc après la rumeur de fermeture

«Certains sites d’information nationaux ont cité une source anonyme selon laquelle la politique du gouvernement et notamment la décompensation du sucre aurait poussé The Coca-Cola Export Corporation – Succursale du Maroc à cesser ses activités de production au Maroc», lit-on dans le communiqué, ajoutant que la société se réserve le droit de recourir aux instances compétentes pour protéger ses intérêts et son image, auxquelles ces fausses informations ont porté préjudice.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK