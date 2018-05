Météo: voici les villes où il va pleuvoir dimanche et lundi au Maroc

Des averses orageuses localement fortes sont prévues, dimanche 6 et lundi 7 mai, dans plusieurs régions du Royaume, indique la météo nationale.

Ainsi, des averses orageuses localement fortes concerneront, le dimanche de 16h à minuit, Khenifra, Khouribga, Ifrane, Beni Mellal, Fqih Ben Saleh, Azilal, Kelaa Sraghna, Al Haouz, Chichaoua, Marrakech, Rehamna, Settat, Berrechid, Ben Slimane et Khémisset.

Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes intéresseront, du dimanche à 22h au lundi à 12h, Kénitra, Larache, Rabat-Salé, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Nouaceur, Berrechid, Ben Slimane, Settat, Khouribga, Khémisset, Khenifra, Fqih Ben Saleh, Kelaa Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Safi et Sidi Bennour.

En outre, ces averses orageuses seront parfois accompagnées de grêle et des rafales de vent sous orages sur les provinces précitées et vont persister, l’après midi du lundi, sur les reliefs du haut et du moyen Atlas et leurs plaines ouest.

S.L. (avec MAP)