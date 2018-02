Météo: voici les villes où il va faire très froid au Maroc

Météo – Une vague de froid et des chutes de neige importantes seront enregistrées dans plusieurs régions du Maroc du samedi 3 au vendredi 9 février, annonce la météorologie nationale.

Pour cette période, un temps très froid, avec des températures située entre -10/-05°C et -02/03°C, concernera les provinces d’Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Boulmane, Midelt, Béni-Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua et Ouarzazate (reliefs).

Autres provinces concernées par le froid: Chefchaouen, Al Hoceima, Taounate, Ouezzane, El Hajeb, Fès, Meknès, Moulay Yaakoub, Guercif, Taourirt, Jerada, Oujda, Figuig, Khémisset, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Kelaa Seraghna, Rehamna, Errachidia, Taroudant et Tiznit, avec des températures devant osciller entre -05/00°C et 04/08°C.

On apprend également qu’un temps assez froid, avec des températures oscillant entre 00/05°C et 08/12°C, intéressera les de Tétouan, Fahs-Anjra, Driouech, Nador, Berkane, Larache, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Benslimane, Nouacer, Berchid, Settat, Youssoufia, Marrakech, Sidi Bennour, Essaouira, Zagora, Tata et Chtouka-Ait Baha.

Des chutes de neige importantes sont également attendues du dimanche 4 au vendredi 9 février, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Taounate, Taza, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Kémisset, Ifrane, Boulmane, Midelt, Béni-Mellal, Khouribga, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Ouerzazate, Taroudant et Chichaoua, indique la météo.

Des chutes de neige faibles à localement modérées sont aussi attendues sur les reliefs des provinces de Ouezzane, Taourirt, Tétouan, Guercif, Figuig, Jerada, Oujda, Khouribga, Moulay Yaakoub, Fquih Ben Saleh, Kelaa Seraghna et Tiznit, conclut la météo nationale.