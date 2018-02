Météo: voici les villes où il va encore pleuvoir au Maroc

Par ailleurs, des averses généralement modérées à localement fortes concerneront également, le lundi entre 00h00 et 07h00, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Sidi Ifni.

Des averses généralement modérées à localement fortes intéresseront, le dimanche entre 16h00 et 20h00, Larache, Kenitra, Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Mohammedia, Casablanca, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Taounate et Ben Salimane, ajoute la météo.