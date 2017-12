Météo: Voici les régions où il va pleuvoir mercredi au Maroc

Joint par Le Site info, le responsable communication de la direction, Houssine Bouabid, a confié que des averses modérées sont prévues au Nord, sur les côtes atlantiques, le Nord d’El Jadida, le Gharb et le Sayss. Des pluies orageuses toucheront le Rif et le Moyen Atlas. Interrogé sur le risque de sécheresse au Maroc, le responsable a souligné que cette année est exceptionnelle vu l’absence de pluies, mais les dernières averses qu’ont connues les différentes régions du Maroc ont finalement sauvé la saison. Concernant l’ensemencement des nuages, Bouabid a affirmé que le Maroc le fait chaque année, entre novembre et mai.

