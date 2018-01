Météo: voici les régions où il va faire très froid au Maroc

Un temps assez froid touchera également durant cette période le Rif, l’Oriental, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, le Saiss et les plaines intérieures avec des températures minimales de l’ordre de 01/05°C, ajoute la météo.

Un temps froid, avec des températures oscillant entre -05/01°C et 02/07°C concernera, durant cette période, les provinces d’Ifrane, Khenifra, Sefrou, Taza, Boulmane, Figuig, Taourirt, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Errachidia, Chichaoua, Ouarzazate et Taroudant (reliefs), précise la même source.